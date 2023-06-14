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Özel halk otobüsleri sahiplerinden İBB'ye tepki!

Özel halk otobüsleri sahiplerinden İBB'ye tepki!

Hak edişlerini zamanında alamadığını dile getiren özel halk otobüsü sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) tepki gösterdi.

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Ataşehir otobüs duraklarında bir araya gelen gruptakiler adına konuşan İstanbul Toplu Taşıma Platformu Başkanı Sedat Şahin, kentte 3 bin civarında özel halk otobüsünün yaklaşık 4 yıldır ödeme sıkıntısı çektiğini söyledi.

Son dönemde otobüslerini işletemez hale geldiklerini belirten Şahin, "Her otobüsün İBB'den yaklaşık 600 bin liraya yakın alacağı var. Bunu alamadığımızdan dolayı vergilerimizi ödeyemiyoruz. Araçlarımıza tamir ve bakım yaptıramıyoruz. Bankalara olan kredi borçlarımızı ödeyemiyoruz. Sıkıntılı bir sürecin içerisine girmiş bulunmaktayız. Artık biz bu tekeri döndüremez hale geldik. Bu mağduriyetin neticesinde hizmette aksaklıklar ve kalitesizlikler meydana geliyor." dedi.

Şahin, bu sorunun çözülmediği takdirde araçların çalışmasında yaşanan aksaklıkların devam edeceğini kaydetti.

"İstanbul'u yönetenler kentin sorunlarından daha çok başka sorunlarla ilgileniyorlar"

Tamir edilemeyen araçların yollarda kalıp bazılarının yandığını anımsatan Şahin, şöyle devam etti:

"Çok kez dile getirmemize rağmen maalesef İstanbul'u yönetenler kentin sorunlarından daha çok, başka sorunlarla ilgileniyorlar. Biz buradan şunu dile getirmek istiyoruz: Allah rızası için bu sektörün sorunlarını çözün, bu insanların mağduriyetini giderin. Dolayısıyla bu kentin en önemli işini yapan bu sektörün sorunlarının çözümü İstanbul halkına yapılabilecek en önemli hizmetlerin başında geliyor."

Şahin, "İBB yönetiminden 4 yıldır bu sorunların sürmesi nedeniyle gününde hak edişlerini alamadık. Hak edişler hep 3-4 ay geriden ödemeli geliyor. Bunları alamadığımızdan dolayı bu mağduriyetler devam ediyor." diye konuştu.

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