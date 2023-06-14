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Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nde Hollanda'yı 3-0 ile geçti!

Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nde Hollanda'yı 3-0 ile geçti!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin beşinci maçında Hollanda’yı 3-0 mağlup etti.

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ndeki altıncı müsabakasında yarın saat 12.00’de Polonya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında Hollanda'yı 3-0 yendi.

Mücadeleye her iki ülke de etkili başlarken 18-16 öne geçen milli takım, bu avantajını koruyamadı ve arka arkaya bulduğu sayılarla Hollanda farkı kapatarak 22-24 öne geçti. Rakibini yeniden yakalayan ve beş kez set sayısı kurtaran milli takım, son ana kadar çekişmeli geçen ilk seti 31-29 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan milli takım, 4 sayılık (5-1) fark yakaladı. Toparlanan Hollanda, arka arkaya bulduğu sayılarla eşitliği (7-7) yakaladı. Etkili oyununu sürdüren Hollanda, yakaladığı 4-0'lık seriyle 11-7 öne geçti. Hücumda ve defansta toparlanan milli takım, farkı kapatarak öne geçti ve setin sonlarına doğru az hata yaparak ikinci seti 25-21 önde bitirdi.

Üçüncü sete etkili başlayan ve sonuna kadar iyi oyununu sürdüren milli takım, üçüncü seti 10 sayı farkla 25-15, maçı da 3-0 kazandı.

FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında yarın Polonya ile karşılaşacak.

Salon: Hong Kong Coliseum

Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Hae-Yoeun Sung (Güney Kore)

Hollanda: Van Aalen, Marring, Lohuis, Dambrink, Daalderop, Baijens, Knip (L) (Knollema, Bongaerts, Scholten, Vos, Timmermann)

Türkiye: Hande, Aslı, Ebrar, İlkin, Eda, Cansu, Simge (L) (Vargas, Elif, Zehra, Saliha)

Setler: 29-31, 21-25, 15-25

Süre: 1 saat 25 dakika

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