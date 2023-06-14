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Çanakkale'deki Dardanos Halk Plajı'na "Mavi Bayrak" verildi

Çanakkale'deki Dardanos Halk Plajı'na "Mavi Bayrak" verildi

ÇANAKKALE merkeze bağlı Dardanos köyünde bulunan halk plajına "Mavi Bayrak" verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

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Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, programda yaptığı açıklamada, kentteki plajlarda 8 yıldır mavi bayrağın dalgalandığını söyledi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV), bu bayrakları gerekli denetimleri yaptıktan sonra verdiğini belirten Gökhan, "2015 senesinden beri yani 8 yıldır bu bayrakları peyderpey aldık. Bu önemli, hiçbir aksama olmadan, arada kesinti olmadan bu bayrakları alabilmiş olmak, sürdürülebilir bir iş yaptığımızın göstergesi." dedi.

Gökhan, plajların ve deniz suyunun sürdürülebilir şekilde temizliğinin sağlanmasının önemli olduğunu ifade etti.

TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş da çok titiz ve detaylı incelemeler sonucu plajlara Mavi Bayrak verildiğini anlattı.

Kontrollerin ardından, plajların artık sağlıklı yüzme suyuyla, tertemiz kumuyla, güvenlik önlemleriyle ve özellikle kusursuz engelli olanaklarıyla eksiksiz biçimde bayrağa hak kazandığını dile getiren Karataş, "İlk olarak 2015 yılında 'barışın kenti' Çanakkale'ye Barış Plajı'nı kazandırarak başladığımız bu sürece daha sonra Mega Beach, Güzelyalı ve son olarak Dardanos Halk Plajı'nı bu sürecin içine dahil ettik. TÜRÇEV olarak da Çanakkale Boğazı'nda Mavi Bayrak dalgalanmasından dolayı büyük bir mutluluk ve gurur yaşadığımızı da belirtmek isterim." diye konuştu.

Belediye Başkanı Gökhan'a, Karataş tarafından Barış Plajı ve Mega Beach Belediye Halk Plajı ile Güzelyalı ve Dardanos belediye halk plajlarının Mavi Bayrak belgeleri verildi.

Mavi Bayrak, öğrencilerle Dardanos Plajı'nda göndere çekildi.

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