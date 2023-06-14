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Caner Erkin, Başakşehir'den ayrıldı

Caner Erkin, Başakşehir'den ayrıldı

Başakşehir, tecrübeli futbolcu Caner Erkin'le yollarını ayırdığını açıkladı.

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Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaşan Başakşehir henüz karşılaşmanın ilk saniyelerinde kalesinde gördüğü golle büyük bir şok yaşarken, mücadelenin 29. dakikasında rakibi karşısında 2-0 geriye düşmüş ve bu durum teknik direktör Emre Belözoğlu'nu oldukça kızdırmıştı.

Henüz 34. dakikada 3 değişiklik birden yapan Belözoğlu, Serdar Gürler, Caner Erkin ve Lucas Biglia oyundan çıkarlarken Adnan Januzaj, Eden Karzev ve Lucas Lima oyuna dahil etmişti.

Formasını yere fırlatmıştı

Kenara gelen isimlerden Caner Erkin'in oyundan çıkarken sergilediği sinirli tavır dikkat çekerken, hocasının yanından geçtikten sonra önce elindekini daha sonra formasını yere fırlatmıştı.

Başakşehir, tecrübeli futbolcu Caner Erkin'le yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Caner Erkin'in sözleşmesi sona ermiştir. Caner'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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