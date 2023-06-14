BIST 5.361
DOLAR 23,57
EURO 25,57
ALTIN 1.482,15
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Jandarma Teşkilatının 184'üncü yıl dönümü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Jandarma Teşkilatının 184'üncü yıl dönümü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Abone ol

Toplumun huzur ve güvenliği için çalışmalarını gözler önüne seren Jandarma Teşkilatı, 184. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum"

Jandarma Genel Komutanlığının yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin huzur ve güvenliğinde hayati bir rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığının 184’üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, fedakârca görev yapan tüm Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de Onur Haftası etkinliklerine yönelik 30 günlük yasaklama getirildi
Eskişehir'de Onur Haftası etkinliklerine yönelik 30 günlük yasaklama getirildi
Kim bu kalemini satan gazeteciler? Fatih Portakal mı İsmail Saymaz mı?
Kim bu kalemini satan gazeteciler? Fatih Portakal mı İsmail Saymaz mı?
Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan haber var
Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan haber var
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nde Hollanda'yı 3-0 ile geçti!
Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nde Hollanda'yı 3-0 ile geçti!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Mansur Yavaş ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı
Mansur Yavaş ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı
ABD'nin İran'la diplomatik temasları yeniden başlattığı iddia edildi
ABD'nin İran'la diplomatik temasları yeniden başlattığı iddia edildi
Yunanistan'da göçmen faciası! Tekne battı 78 kişi öldü, 100'den fazla mülteci kurtarıldı!
Yunanistan'da göçmen faciası! Tekne battı 78 kişi öldü, 100'den fazla mülteci kurtarıldı!
Memur-Sen başkanı Ali Yalçın'dan zam açıklaması! Memur maaşı için rakam verdi...
Memur-Sen başkanı Ali Yalçın'dan zam açıklaması! Memur maaşı için rakam verdi...
Almanya’da eczacılar sokağa çıktı! Ücret artışı istediler!
Almanya’da eczacılar sokağa çıktı! Ücret artışı istediler!
Çorum'da tonlarca içki ve tütün yakılarak imha edildi
Çorum'da tonlarca içki ve tütün yakılarak imha edildi