Kim bu kalemini satan gazeteciler? Fatih Portakal mı İsmail Saymaz mı?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilere yönelik sözlerini değerlendirdi.

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12 yenilginin ardından 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini de kaybederek rekor üstüne rekor kıran Kemal Kılıçdaroğlu, hala koltuktan kalkmayacak gibi. İstifa etmediği gibi, kendisini eleştirenleri de topa tutuyor. Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında öyle bir ifade kullandı ki, birçok gazeteci ayağa kalktı. Kılıçdaroğlu Beklediğimizi alamadık. Yani kazanamadık. Arkasından elbet ki eleştiri gelecekti. Tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulama da benim görevimdir” ifadesini kullanınca herkes 'kim bu kalemini satan gazeteciler' sorularını sormaya başladı. Akıllara ilk olarak Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesini eleştiren Fatih Portakal ve İsmail Saymaz geldi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında bu konuyu ve gündemin diğer maddelerini değerlendirdi.