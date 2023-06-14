BIST 5.361
DOLAR 23,57
EURO 25,60
ALTIN 1.482,36
HABER /  GÜNCEL

Kim bu kalemini satan gazeteciler? Fatih Portakal mı İsmail Saymaz mı?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilere yönelik sözlerini değerlendirdi.

Abone ol

12 yenilginin ardından 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini de kaybederek rekor üstüne rekor kıran Kemal Kılıçdaroğlu, hala koltuktan kalkmayacak gibi. İstifa etmediği gibi, kendisini eleştirenleri de topa tutuyor. Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında öyle bir ifade kullandı ki, birçok gazeteci ayağa kalktı. Kılıçdaroğlu Beklediğimizi alamadık. Yani kazanamadık. Arkasından elbet ki eleştiri gelecekti. Tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulama da benim görevimdir” ifadesini kullanınca herkes 'kim bu kalemini satan gazeteciler' sorularını sormaya başladı. Akıllara ilk olarak Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesini eleştiren Fatih Portakal ve İsmail Saymaz geldi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında bu konuyu ve gündemin diğer maddelerini değerlendirdi.

YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan haber var
Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan haber var
Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nde Hollanda'yı 3-0 ile geçti!
Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nde Hollanda'yı 3-0 ile geçti!
Mansur Yavaş ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı
Mansur Yavaş ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
ABD'nin İran'la diplomatik temasları yeniden başlattığı iddia edildi
ABD'nin İran'la diplomatik temasları yeniden başlattığı iddia edildi
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Yunanistan'da göçmen faciası! Tekne battı 78 kişi öldü, 100'den fazla mülteci kurtarıldı!
Yunanistan'da göçmen faciası! Tekne battı 78 kişi öldü, 100'den fazla mülteci kurtarıldı!
Memur-Sen başkanı Ali Yalçın'dan zam açıklaması! Memur maaşı için rakam verdi...
Memur-Sen başkanı Ali Yalçın'dan zam açıklaması! Memur maaşı için rakam verdi...
Almanya’da eczacılar sokağa çıktı! Ücret artışı istediler!
Almanya’da eczacılar sokağa çıktı! Ücret artışı istediler!
Çorum'da tonlarca içki ve tütün yakılarak imha edildi
Çorum'da tonlarca içki ve tütün yakılarak imha edildi
Ankara'da bir garip trafik kazası! Kaldırımdan seken araç dükkanda asılı kaldı
Ankara'da bir garip trafik kazası! Kaldırımdan seken araç dükkanda asılı kaldı
İran'da Ayetullah Abbas Ali Süleymani'yi öldüren sanık, idama mahkum edildi
İran'da Ayetullah Abbas Ali Süleymani'yi öldüren sanık, idama mahkum edildi