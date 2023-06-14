CHP'den İmamoğlu ve Özel'e mesaj: Bunun yeri kurultay

CHP Grup Başkanvekili Başarır, CHP Genel Başkanlığını adaylığını düşünen İBB Başkanı İmamoğlu ile CHP Grup Başkanı Özel'e mesaj verdi, adaylığın yerinin kurultay olduğunu söyledi.

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Başarır, CHP'yi bekleyen kurultay sürecine ilişkin soruları yanıtladı.

"Benim de sorumluluğum var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "değişimin önünü açacağım" dediği ve bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Başarır, Cumhuriyet tarihinin en karanlık ve şartları en adil olmayan seçiminin yaşandığını; havuz medyasından kendilerine yönelik iftiralar atıldığını ve bu şartlarda seçime girdiklerini ileri sürdü. Başarır, seçimin sonucunda eleştiriler olduğunu ve eleştirileri kabul ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Burada bir sorumluluk varsa benim de sorumluluğum var. Herkesin beraberce bir sorumluluğu var. Genel Başkanımızı tabii ki eleştirebilirsiniz ama televizyon kanallarından çıkıp da hakaret edilmesine hiçbirimiz izin vermeyiz. Tüm sorumluluğu ona yükleyerek hakaret etmelerine, tehdit etmelerine asla izin vermeyiz. Basın tabii ki eleştirecek, tabii ki konuşacak tabii ki soru soracak ama bizim içimizi, vicdanımızı, Türkiye'nin vicdanını acıtacak davranışlarda bulunmamalılar. Genel Başkanımız seçimden sonra kurultay sürecini başlatmıştır. İlçe, il kongreleri yapılacak, büyük kurultay yapılacak ve 'değişimin önünü açıyorum' diyen bir genel başkanımız var. Burada her şey konuşulacak, yani ideolojik eylem, söylem, parti programı, örgütlerin durumu, hepsini burada konuşacağız. Tabii ki özeleştiri, tabii ki değiştirmemiz gereken birçok konu olacak, tüzük ve program dahil olmak üzere. Seçimden önce kurultay süreci tamamlanacak. Kurultayımız yapılacak. En yüksek karar alma merci olan kurultayımızda her şeyi tartışacağız. Bu sebeple eleştiriye, tartışmaya, konuşmaya 'evet' ama haksız eleştirilere ve hakaretlere 'lütfen bir dakika' diyorum. Sorumluluk varsa ben de sorumluluğu alıyorum, arkadaşlarımız da alıyor, il ilçe başkanlarımız da alıyor. Bir bütün olarak alıyoruz."

İmamoğlu ve Özgür Özel'e mesaj: Bunun yeri kurultay

Bir gazetecinin, Ekrem İmamoğlu'nun "adaylık çıkışı yaptığı" şeklindeki ifadesi üzerine Başarır, CHP'nin 85 milyon için önemli bir güvence olduğunu söyledi.

Başarır, CHP'nin bu üzüntüden, bu tartışmadan bir an önce çıkması ve Türkiye'nin sorunlarına yönelmesi gerektiğine belirterek, şunları kaydetti:

"Ekrem Bey, Özgür Bey ya da partinin birçok değeri tabii ki aday olmak isteyecektir. En doğal haklarıdır. Bunun da yeri kurultayıdır. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Sayın Genel Başkanımızın da hiçbir sıkıntısı yok. Sayın Genel Başkanımız 'ben' demiyor. Partiyi, gençleri, bize milyonlarca oy veren genç kardeşlerimizi bu partiye kazandırmak, belki ilçe, il parti yönetimlerine almak istiyoruz.

Eğer yanlışları doğru tespit edip bu noktada gerekli müdahaleleri yapmazsak, bir seçim daha yaşayacağız, yerel seçim var. O yüzden ben bu görüşmelerin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu görüşmeler devam etmeli, tartışmalıyız, konuşmalıyız ve en doğru olanı bulmalıyız. İlçelerde de illerde de birçok yerde de genç, yeni, dünyaya farklı bakan, bizim gibi düşünen ama daha hareketli arkadaşlarımızın ilçe, il yönetimlerine kurultay delegesi olarak Türkiye'nin karşısına çıkacağını umuyorum. Benim de muradım o, yenilik. Yenilikse, bunu üyelerden başlayıp en tepeye kadar yapmalıyız. Zaten genel başkanımız da bunun önünü açtığını, yeniliğin arkasında olduğunu net bir şekilde söyledi."