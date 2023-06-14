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İstanbul'da firari olan 35 hükümlü yakalandı

İstanbul'da firari olan 35 hükümlü yakalandı

İstanbul'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemleri yapılmak üzere yakalandıkları bölgedeki polis merkezine gönderildi.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kaçak hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 9 Haziran günü belirlenen 60 ayrı adrese baskın düzenleyen polis, 35 hükümlüyü gözaltına aldı.

Hırsızlık suçundan 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ömer F.Ç, 16 yıl 4 ay hapis cezası olan Sezer Ö, 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ziya S. ve yağma suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ümit A. da yakalanan hükümlüler arasında yer aldı.

Hükümlüler, işlemleri yapılmak üzere yakalandıkları bölgedeki polis merkezine teslim edildi.

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