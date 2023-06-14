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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Beştepe'de biraraya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret, memur-emekli maaşları, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadelenin ele alndığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

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Toplantıda öncelikli gündem ekonomideki gelişmeler, Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak adımlar oldu. Asgari ücrete yapılacak ara zam konusunun da toplantıda ele alındığı bildirildi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

8,5 saat süren bir Kabine Toplantısı oldu. Tüm bakan arkadaşlarım hazırlıklarını etraflıca anlatma imkanı buldular. Dışişleri Bakanım hariç. Dışişleri Bakanımı da ayrıca dinleyeceğim.

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