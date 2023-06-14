BIST 5.361
DOLAR 23,55
EURO 25,51
ALTIN 1.473,89
HABER /  GÜNCEL

Mersin'de plastik fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Mersin'de plastik fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde, plastik kasa imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Abone ol

Öğretmenler Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede işletmenin büyük kısmına yayıldı.

İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD’de COVID-19 yardım fonundan 280 milyar dolardan fazla para çalındı
ABD’de COVID-19 yardım fonundan 280 milyar dolardan fazla para çalındı
Kocaeli'de 10 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de 10 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Bitcoin`in yükselişinden kazanç sağla!
Bitcoin`in yükselişinden kazanç sağla!
Almanya’da 3 kişi, terör örgütü DHKP-C üyesi suçlamasıyla yargılanmaya başladı
Almanya’da 3 kişi, terör örgütü DHKP-C üyesi suçlamasıyla yargılanmaya başladı
Kırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı
Kırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı
Kosova Polisi: Sırp güçlerince klasik bir adam kaçırma gerçekleşti
Kosova Polisi: Sırp güçlerince klasik bir adam kaçırma gerçekleşti
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
CHP'den İmamoğlu ve Özel'e mesaj: Bunun yeri kurultay
CHP'den İmamoğlu ve Özel'e mesaj: Bunun yeri kurultay
İsveçli yetkili Oscar Stenström: İsveç PKK için güvenli bir sığınak değil
İsveçli yetkili Oscar Stenström: İsveç PKK için güvenli bir sığınak değil
İstanbul'da firari olan 35 hükümlü yakalandı
İstanbul'da firari olan 35 hükümlü yakalandı