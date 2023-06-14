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Almanya’da 3 kişi, terör örgütü DHKP-C üyesi suçlamasıyla yargılanmaya başladı

Almanya’da 3 kişi, terör örgütü DHKP-C üyesi suçlamasıyla yargılanmaya başladı

Almanya’da 3 kişinin terör örgütü DHKP-C üyesi olma suçlamasıyla Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesinde yargılanmasına başlandı.

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Alman basınındaki haberlere göre, 36, 42 ve 58 yaşındaki sanıkların, DHKP-C üyesi olma suçlamasıyla yargılandığı dava, güvenlik önlemleri nedeniyle geç başladı.

İlk duruşmada, Federal Başsavcılığın sanıklar hakkında hazırladığı iddianame okundu.

İddianamede, 58 yaşındaki sanığın, sözde “Güney Almanya Bölgesi Sorumlusu” olduğu belirtilerek, bu kişinin örgüte mali kaynak sağladığı, örgüt üyelerine sahte kimlik temin ettiği ve gizli hareket eden örgüt üyelerinin barınması için ev bulduğu ifade edildi.

42 yaşındaki sanığın ise önce Amsterdam ardından İstanbul’da örgütte üst düzey görevlerde bulunduğu belirtilen iddianamede, daha sonra örgütün sözde “Almanya sorumlusu” olarak çalıştığı aktarıldı.

İddianamede, 36 yaşındaki sanığın, sözde “Kuzey Almanya Bölgesi Sorumlusu” olmakla suçlandığı kaydedildi.

Sanıklar, Mayıs 2022’de tutuklanmıştı.

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