Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'tavşan adayı'! İşte Kılıçdaroğlu'nun gizli Kurultay planı...

CHP'de Genel Başkanlık kavgası kızışırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de genel başkan adaylığına soyunması dikkat çekmişti. Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ekrem İmamoğlu'na 'tavşan aday' olarak piyasaya sürüldüğü iddia edildi. Kılıçdaroğlu, 'tek adam' eleştirilerini yıkmak için kendisine karşı seçilme şansı olmayan Özgür Özel'i harcayacağı konuşuluyor.

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Seçim hezimetinin ardından koltuğu bırakma çağrıları yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'tek adam'lık eleştirileri yapılıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu genel başkan adaylığından vazgeçirmek için 3 kez yüz yüze görüşen Kılıçdaroğlu, eleştirilerin önünü alamayınca gizli planını devreye soktuğu ve kendisine en yakın isimlerden Özgür Özel'i tavşan aday olarak piyasaya sürdüğü belirtiliyor. Cumhuriyet yazarı ve CHP eski milletvekili Mustafa Balbay, "Kemal Kaptan..." başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu'nun gizli planını ifşa etti.

Özel'in de adım atması ilginç...

"Öyle anlaşılıyor ki sizin genel başkanlığınıza yönelik olarak yaşanacak gelişmelere göre tutum sergileyeceksiniz" diyen Mustafa Balbay şöyle devam etti: "Örneğin, Ekrem İmamoğlu 'Değişim... Mutlaka değişim' diye bastırıp genel başkanlığa aday olabileceğinin işaretini verince grup başkanlığını devrettiğiniz Özgür Özel, 'Ben de varım. Elimi taşın altına sokarım, özveriye de fedakârlığa da varım' dedi. İmamoğlu’nun attığı adıma göre Özel’in de adım atması, ilginç bir tablo oluşturdu."

Özel’i bir tavşan aday olarak öne sürüp...

Mustafa Balbay, Kılıçdaroğlu'na "Özel’i bir tavşan aday olarak öne sürüp... Öteki aday adaylarını onunla etkisizleştirip... Özel hayli yol alıp öne geçince... Özel’in, 'Ben uğruna gözyaşı döktüğüm genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu adına fedakârlık yapıyorum' demesi gibi bir plan mı var?" diye sorup uyardı: "Bu her şeyden önce Özel’i harcamak olur."

Özal ve Demirel başaramadı...

“Ben olmazsam CHP dağılır” gibi bir söylem her şeyden önce CHP’ye haksızlık olduğunu belirten Mustafa Balbay, "Yakın tarihimizde Özal da Demirel de cumhurbaşkanı olunca partiyi kendi istediklerine devretmek istedi, olmadı." hatırlatması yaptı.