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Tıkanan gideri açmak için çıktı geri gelmedi! Çalışanlar feci halde buldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tıkanan gideri açmak için çıktı geri gelmedi! Çalışanlar feci halde buldu

ADANA'nın Kozan ilçesinde, bir alışveriş merkezinin damında yağmur sonrası tıkanan su giderini açmaya çıkan kişi ölü bulundu.

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Saimbeyli Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde çalışan 3 çocuk babası Ahmet İkbal Açin, sağanak sonrası tıkanan su giderlerini açmak için dama çıktı.

Alışveriş merkezi çalışanları, bir süre haber alamadıkları Açin'i damda hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Açin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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