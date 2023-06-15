Aslı Hünel ne dedi, kadınlar hakkında ne söyledi? Aslı Hünel neden gündemde?

Show TV ekranlarında haftaiçi her gün Gelin Evi'ni sunan şarkıcı Aslı Hünel çok dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kadın olarak Türkiye'de çok özgürüm diyen Aslı Hünel neden gündemde? Aslı Hünel ne dedi?

Abone ol

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programının sunucusu ve şarkıcı olan 46 yaşındaki Aslı Hünel, doğum gününde yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. Kadınların özgürlük ve hakları hakkında konuşan Aslı Hünel Türkiye'de kadın olarak çok özgürüm dedi. Peki Aslı Hünel tepki çeken başka ne dedi, Aslı Hünel'in gündem olan sözleri neler?

Şarkıcı Aslı Hünel, son günlerde ödül törenlerinde yaşanan 'Kadınlara özgürlük' konuşmaları hakkında açıklama yaptı.

Hünel, kadın cinayetleri, kadınların iş yaşamlarında maruz kaldıkları ayrımcılık, taciz, tecavüz, şiddet ve kadın cinayetleri hakkında konuşmalar yapan kadın sanatçıları hedef aldı.

Hünel, şöyle konuştu:

“Bir sanatçının çıkıp siyaset yapmasını sevmiyorum. Ayrıştırıcı konuşmalara sinir oluyorum. Sanatçı fikirlerini beyan ederken kimsenin yoluna, izine saygısızlık yapmamalı. Bir kadın olarak şahsen kendimi Türkiye'de çok özgür hissediyorum. Sanki kadınları zorla kapatıyorlar, şarkı söyletmiyorlar, sokağa çıkarmıyorlar, baskı yapıyorlar havası verilmesini anlamıyorum.”

Oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşi olan Aslı Hünel 46 yaşında. Peki Savaş Yurtsever mesleği ne ne iş yapıyor? KOLUMAN otomobil firmasında satış müdürü olan Savaş Yurtsever 1975 doğumlu.

Savaş Yurtsever 1975 yılında dünyaya geldi. İş adamı olan Savaş Yurtsever 1998'de bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre girdi. 2011 yılından beri bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etmektedir.

Aslı Hünel 11 Nisan 2018 tarihinde Savaş Yurtsever ile nikah masasına oturdu. Baltalimanı'nda bir mekanda gerçekleşen düğüne sanat dünyasından pek çok isim katıldı.



Aslı Hünel sunuculuğunu üstlendiği Gelin Evi programında eşiyle tanışma hikayelerini anlattı. Savaş Yurtsever'in yıllardır abisinin arkadaşı olduğunu belirtti.

Aslı Hünel'in çocuğu var mı?

Geçtiğimiz günlerde bir takipçine yardımda bulunan Hünel, anne olmak isteyen genç kadının hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmuştu. Hünel "Anaç bir yapım var. Farkında olmadan birçok insanın annesi oldum. Belki de bu yüzden biyolojik olarak anne olamadım. Herkese şefkatli oldum ve yetmeye çalıştım. Şimdi kendi çocuğum olsa arada ciddi bir jenerasyon farkı olacak. Bu da sıkıntı olabilir. O yüzden artık bu konuyu kapattık" ifadelerini kullanmıştı.