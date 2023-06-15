BIST 5.361
DOLAR 23,66
EURO 25,59
ALTIN 1.469,07
HABER /  DÜNYA

Gelin tanışma yemeğine 23 akrabayla gelince damat restorandan kaçtı

Gelin tanışma yemeğine 23 akrabayla gelince damat restorandan kaçtı

Çin’de yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Çinli bir adam aile tanışma yemeği sırasında gelinin 23 akrabasıyla restorana gelmesi üzerine şaşırdı. Hesabı ödeyemeyen damat olay yerinden kaçarken gelin ödediği adisyonla birlikte sevgilisini dava etti.

Abone ol

Çin’in Jilin eyaletindeki aile tanışma yemeği sırasında damat gelinin 23 akrabasıyla birlikte restorana girdiğini görünce önce büyük bir şaşkınlık ardından ise panik yaşadı.

Damat 23 akrabayla samimi bir şekilde tanıştı ve hep beraber yemek yediler. Damat Liu yemeğin sonunda hesabı istediğinde ise 20 bin yuan olduğunu görünce ne yapacağını bilemedi ve mekandan kaçtı.

Sevgilisinin restoranı koşarak terk etmesinden sonra hesabı kendisini ödemek zorunda kalan genç kadın, damadı hesabının yarısını ödemek için dava etti. İkili şimdi hesap kavgası yüzünden mahkemelik oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
İran ile Nikaragua arasında 3 işbirliği anlaşması imzalandı
İran ile Nikaragua arasında 3 işbirliği anlaşması imzalandı
"Asgari ücretli ölsün, ayda 25 bin TL kazanıyorum" diyen Suriyeli! Gerçek çok başka çıktı
"Asgari ücretli ölsün, ayda 25 bin TL kazanıyorum" diyen Suriyeli! Gerçek çok başka çıktı
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Bitcoin`in yükselişinden kazanç sağla!
Bitcoin`in yükselişinden kazanç sağla!
Tıkanan gideri açmak için çıktı geri gelmedi! Çalışanlar feci halde buldu
Tıkanan gideri açmak için çıktı geri gelmedi! Çalışanlar feci halde buldu
İstanbul'da hastanede korkunç gün! 25 milyon liralık fatura borcu için elektriği kesilince...
İstanbul'da hastanede korkunç gün! 25 milyon liralık fatura borcu için elektriği kesilince...
Ölümler yaşanmıştı... İstanbul'da kaçak botoks baskını: Ele geçirilen miktar ve değeri dudak uçuklattı!
Ölümler yaşanmıştı... İstanbul'da kaçak botoks baskını: Ele geçirilen miktar ve değeri dudak uçuklattı!
25 ilçe il olma hayali kuruyor! En çok yeni il, hangi şehirden çıkacak? İşte tam listesi...
25 ilçe il olma hayali kuruyor! En çok yeni il, hangi şehirden çıkacak? İşte tam listesi...
Zonguldak'ta hareketli dakikalar! Husumetlilerine saldırdı, polise direndi: Kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı!
Zonguldak'ta hareketli dakikalar! Husumetlilerine saldırdı, polise direndi: Kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı!
Ekrem İmamoğlu sopayı gösterdi: İBB'yi kaybedeceğiz! Eğer istersem kurultay için imza toplarım
Ekrem İmamoğlu sopayı gösterdi: İBB'yi kaybedeceğiz! Eğer istersem kurultay için imza toplarım
Satışa yasak saatlerde ortalık karıştı: Kocaeli'de alkol ısrarı kötü bitti!
Satışa yasak saatlerde ortalık karıştı: Kocaeli'de alkol ısrarı kötü bitti!