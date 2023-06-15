Gelin tanışma yemeğine 23 akrabayla gelince damat restorandan kaçtı

Çin’de yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Çinli bir adam aile tanışma yemeği sırasında gelinin 23 akrabasıyla restorana gelmesi üzerine şaşırdı. Hesabı ödeyemeyen damat olay yerinden kaçarken gelin ödediği adisyonla birlikte sevgilisini dava etti.

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Çin’in Jilin eyaletindeki aile tanışma yemeği sırasında damat gelinin 23 akrabasıyla birlikte restorana girdiğini görünce önce büyük bir şaşkınlık ardından ise panik yaşadı.

Damat 23 akrabayla samimi bir şekilde tanıştı ve hep beraber yemek yediler. Damat Liu yemeğin sonunda hesabı istediğinde ise 20 bin yuan olduğunu görünce ne yapacağını bilemedi ve mekandan kaçtı.

Sevgilisinin restoranı koşarak terk etmesinden sonra hesabı kendisini ödemek zorunda kalan genç kadın, damadı hesabının yarısını ödemek için dava etti. İkili şimdi hesap kavgası yüzünden mahkemelik oldu.