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A Milli Futbol Takımı, Letonya deplasmanında!

A Milli Futbol Takımı, Letonya deplasmanında!

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında yarın Letonya'ya konuk olacak.

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Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Balazs Buzas ve Peter Kobor, dördüncü hakemliğini ise Gergo Bogar üstlenecek.

Ay-yıldızlı ekipte sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise üçüncü maç gününü bay geçecek.

D Grubu'nda üçüncü maçlar öncesi Hırvatistan ve Galler 4'er puanla ilk iki sırada yer alıyor. Deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden ve Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 kaybeden Türkiye ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta birer maç oynayan Ermenistan ile Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe).

Orta saha-forvet: Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Kenan Karaman (Schalke 04), Arda Güler (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Umut Bozok (Trabzonspor), Umut Nayir (Eyüpspor).

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