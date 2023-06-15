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Çanakkale'de yaşlı kadın dolandırılmaktan banka görevlisi sayesinde kurtuldu

Çanakkale'de yaşlı kadın dolandırılmaktan banka görevlisi sayesinde kurtuldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşlı kadın, parasını ve altınlarını kaptıracağını anlayan banka görevlisinin ihbarıyla dolandırılmaktan kurtuldu.

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Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, S.G.G'yi (79) telefonla arayıp kendisini MİT personeli olarak tanıttı.

Bu kişi, S.G.G'den kimseye bir şey söylemeden evdeki ziynet eşyalarını kuyumcuda bozdurmasını ve elindeki paraları kendisine göndermesini istedi.

Altınlarını bozduran kadının bankadaki parasını çektiği sırada şüpheli hareketleriyle dikkat çekmesi üzerine görevli, durumu Gelibolu Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Polis, yaşlı kadını parayı havale edeceği başka bir banka şubesi önünde telefonla konuşurken buldu.

Kadının parayı dolandırıcıya göndermesini engelleyen polis, S.G.G'ye ait 500 dolar, 70 avro, zincirli 2 bilezik, 10 çeyrek altın ile birer Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve beşibiryerdenin fotoğraflarını çekip dolandırıcıya gönderdiğini belirledi.

Emniyet ekipleri dolandırıcılık girişiminde bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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