BIST 5.415
DOLAR 23,67
EURO 25,70
ALTIN 1.472,37
HABER /  DÜNYA

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Çin'i ziyaret etti

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Çin'i ziyaret etti

ABD'li yazılım şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, küresel sağlık ve kalkınma sorunları alanında çalışan vakfını temsilen görüşmeler yürütmek üzere, Çin'i ziyaret ettiğini belirtti.

Abone ol

Gates, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2019'dan bu yana ilk kez Pekin'e geldiğini duyurdu.

Ziyaretinde, Gates Vakfı'nın Çin'de 15 yıldır çalıştığı ortaklarıyla bir araya geleceğini aktaran Gates, Çin'in sıtma ilaçlarının geliştirilmesinden iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar çok sayıda alanda başarılı tecrübelere sahip olduğunu, dünya genelinde daha fazla insanın bu ilerlemelerden yararlanması gerektiğini ifade etti.

Gates, küresel iklim değişikliği, sağlığa erişimde eşitsizlik ve gıda güvenliği gibi sorunların çözümü için teknolojik yeniliklere ihtiyaç olduğuna işaret ederek, dünyada yoksulluğun ve çocuk ölümlerinin azaltılmasında ciddi mesafe kaydedildiğinin, ancak küresel krizlerin bu alanlardaki kazanımları gerilettiğinin altını çizdi.

Afrika ülkelerinin yüksek gıda fiyatları, borçlar ve tüberküloz, sıtma gibi hastalıklardaki artış nedeniyle özellikle kırılgan durumda olduğuna dikkati çeken Gates, bu yüzden Çin ziyaretinden sonraki durağının Batı Afrika olacağını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'den aranan 6 kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! Tekne kaptanı bakın kimmiş...
FETÖ'den aranan 6 kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! Tekne kaptanı bakın kimmiş...
BİM aktüel ürünleri kataloğu uygun Babalar Günü hediyeleri (13-19) Haziran aktüel kataloğ
BİM aktüel ürünleri kataloğu uygun Babalar Günü hediyeleri (13-19) Haziran aktüel kataloğ
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Reklam Kurulu, aldatıcı reklamlar için 39,6 milyon lira ceza uyguladı
Reklam Kurulu, aldatıcı reklamlar için 39,6 milyon lira ceza uyguladı
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında! Hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında! Hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor
Aslı Hünel eşi ne iş yapıyor? Savaş Yurtsever kimdir, kaç yaşında?
Aslı Hünel eşi ne iş yapıyor? Savaş Yurtsever kimdir, kaç yaşında?
300 bin lira ceza yedi ehliyeti süresiz iptal oldu hala 'pişman değilim' diyor
300 bin lira ceza yedi ehliyeti süresiz iptal oldu hala 'pişman değilim' diyor
Konya'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
Konya'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
SPK'dan 2 kişiye işlem yasağı
SPK'dan 2 kişiye işlem yasağı
Edirne'de genç avukat bürosunda intihar etti
Edirne'de genç avukat bürosunda intihar etti
Erzurum'daki cinayetin sır perdesi aralandı! Eşi inkâr, arkadaşı itiraf etti: "Balta ve tırpan ile..."
Erzurum'daki cinayetin sır perdesi aralandı! Eşi inkâr, arkadaşı itiraf etti: "Balta ve tırpan ile..."
Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında? Aslı Hünel kiminle evli eşi kimdir?
Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında? Aslı Hünel kiminle evli eşi kimdir?