Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! 'Merkez Bankası kendi işini yapacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devir teslim töreninden sonra ilk kez konuştu. Dünkü Kabine sonrası konuşan Şimşek, "Merkez Bankası kendi işini yapacak" diyerek faiz artırımının sinyalini verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantı sonrasında A Haber'e konuştu. Şimşek, Merkez Bankası vurgusuyla faiz artırımının ilk sinyalini verdi.

Önümüzdeki 3 yıl hedefleri güncellenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Seçim beyannamemizde ortaya koyduğumuz perspektif Orta Vadeli Program'a yansıyacak. Bu yılı da önümüzdeki üç yıla ilişkin hedefleri de güncelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası kendi işini yapacak

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ise "Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz. Merkez Bankası kendi işini yapacak" dedi. Şimşek'in Merkez Bankası sözleri, faiz artırımının ilk resmi sinyali olarak yorumlandı.