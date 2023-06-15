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Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! 'Merkez Bankası kendi işini yapacak'

Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! 'Merkez Bankası kendi işini yapacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devir teslim töreninden sonra ilk kez konuştu. Dünkü Kabine sonrası konuşan Şimşek, "Merkez Bankası kendi işini yapacak" diyerek faiz artırımının sinyalini verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantı sonrasında A Haber'e konuştu. Şimşek, Merkez Bankası vurgusuyla faiz artırımının ilk sinyalini verdi. 

Önümüzdeki 3 yıl hedefleri güncellenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Seçim beyannamemizde ortaya koyduğumuz perspektif Orta Vadeli Program'a yansıyacak. Bu yılı da önümüzdeki üç yıla ilişkin hedefleri de güncelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası kendi işini yapacak

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ise "Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz. Merkez Bankası kendi işini yapacak" dedi. Şimşek'in Merkez Bankası sözleri, faiz artırımının ilk resmi sinyali olarak yorumlandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek sözleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Azerbaycan dönüşü uçakta, Şimşek'in "Rasyonel zemine döneceğiz" açıklamasının ardından tartışılan ekonomi politikalarına ilişkin, "Tabii bazı arkadaşlar ‘Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor' gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası'yla beraber atmasını kabullendik, ‘hayırlı olsun' dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik" demişti.

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