Çin ekonomisinde genç işsizliği rekor seviyede!

Çin'de mayıs ayında sanayi üretimi ve perakende satışlar beklentilerin altında artış kaydederken genç işsizliği rekor seviyeye ulaştı.

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Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), temel ekonomik göstergeler ve işsizlik rakamlarını içeren mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, kentlerdeki işsizlik oranı, mayısta önceki aya göre yüzde 5,2 ile sabit kalırken 16-24 yaş genç nüfus 0,4 puan artışla yüzde 20,8'e yükseldi.

Genel işsizlik oranının sabit kalmasına karşın genç işsizliği geçen ay kaydedilen yüzde 20,4'lük rekor seviyeyi geride bıraktı.

Kovid-19 salgınının başından itibaren artan genç işsizliğinin hala yüksek olması ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın işareti olarak yorumlanıyor.

Mayıs ayı verileri, ekonominin geçen yılın son çeyreğindeki durgunluğun ardından bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme ivmesini sürdürmekte zorlandığını ortaya koyuyor.

UİB verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,8 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, mayısta yıllık bazda yüzde 3,5 artarak nisandaki 5,6'lık artışın gerisinde kaldı.

Devlete ait sanayi işletmelerinin üretim çıktısı yüzde 4,4 artarken özel sektör işletmelerininki yalnızca yüzde 0,7 artış gösterdi.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar da mayısta yıllık bazda yüzde 12,7 artarak nisandaki 18,4'lük artışın altında kaldı.

Geçen yıl bahar aylarında Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kapanma ve karantina tedbirlerinin yol açtığı düşük baz, bu kalemdeki yıllık artışın yüksek görünmesine sebep oluyor.

Yatırımlar ivme kaybediyor

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ilk beş ayda geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 4 artmasına rağmen ilk 4 aydaki yüzde 4,7'lik artışın gerisine düştü.

Devlete ait sanayi işletmelerinin sabit sermaye yatırımları yıllık yüzde 8,4 artarken özel sektör işletmelerininki yüzde 0,1 azaldı.

İlk 5 ayda sanayi yatırımları yüzde 8,8, altyapı yatırımları yüzde 7,5 artarken gayrimenkul yatırımları yüzde 7,2 düşüş kaydetti.