Galericilerden ilan sitesi uyarısı! "Kontrol altına alınmalı yoksa fiyat artışı devam edecek"

Araç almak isteyenlerin bayram sonrasını beklememesi gerektiğini belirten Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, "İmkanı olan herkes bugün otomobilini alırsa karlı çıkacaktır. Çünkü biz sattığımız rakamlarda bir daha araç satın alamıyoruz. İlan siteleri kontrol altına alınmaz ise altını çizerek söylüyorum, bu fiyat artışları maalesef devam edecek. Bu artışlarda günah keçisi olarak bizler gösterilsek de, kesinlikle biz değiliz" dedi.

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Yaklaşık 2 yıldır vatandaşlara "imkanınız varsa arabanızı zamanında alın" uyarısı yaptıklarını hatırlatan Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, “İleride araba almak zorlaşacak' demiştik. Aynı tavsiyelere devam ediyoruz. Bayramın önünü arkasını artık kimse beklememelidir. Maddi imkanı olan herkes bir an önce araç alma telaşında ve bu telaş devam etmektedir. Arabaların Türkiye’ye gelmediği yönünde çıkan ‘asparagas haberler’ maalesef otomobil piyasasını yükseltmeye devam etmektedir. Son dönemlerde, araç almak isteyen vatandaş sayısı çok. Ancak vatandaşlar bütçelerine göre araç bulmakta sıkıntı yaşıyorlar. Bizler de araç almakta, bulmakta ve satmakta tereddütlere düştük. Çünkü aldığımız arabayı satıyoruz. Ancak tekrar geri almakta ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Vatandaşlara tavsiyemiz, araç almayı düşünüyorlarsa bir an önce alsınlar. Çünkü gün geçtikçe rakamlar artmaya devam ediyor” dedi.

“Senetle satış yapmaya hazırız”

Geçmiş dönemlerde galericinin açmış olduğu kredi ile alım satım yapılabildiğini ifade eden Yanık, “Ancak son 2-3 yıldır maalesef galerici esnafı taksitle satış olayından vazgeçme aşamasına geldi ve bazı esnaf arkadaşlarımız vazgeçti. Araçların fiyat artışlarına yetişemediğimiz için vadeli verdiğimiz her araç, kökten zarar olarak bize geri dönüş yapıyor. Çünkü araçlarda bir stabil fiyat dengesi yok artık. Bu sırada da bankalar kredi oranlarını yukarılara çıkarttı. Kredi vermemek için çaba sarf ediyor, süreleri geri çekiyorlar. Şu anda bankalar en fazla 6 aya kadar ödemeli kredi veriyor. Kredi oranları da yüzde 2, 3, 4 ve 5’e çıkmış durumda. Dolayısıyla vatandaşın hem araç alması zorlaşıyor, hem de bizim araç satmamız zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

İlan siteleri kontrol altına alınmalı

Fiyat artışında ilan sitelerinin etkisinin büyük olduğunu ifade eden Yanık, "Bu kısır döngüde ticaret devam ediyor. Ama fiyatları stabil bir hale getirirsek, bizler de senetle satış yapmaya hazırız. İlan siteleri kontrol altına alınmaz ise altını çizerek söylüyorum, bu fiyat artışları maalesef devam edecek. Bu artışlarda günah keçisi olarak bizler gösterilsek de, kesinlikle biz değiliz. Fiyat artışları esnafımızın sermayesini bitirme anlamına gelir” diye konuştu.