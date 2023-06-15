A101 aktüel katalog 15-29 Haziran haftası indirimli ürünler yeni listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu 15 Haziran içerisinde yerli besi helal kesim 16-19 kg Karaman Koç 6.590,00 TL, 20-23 kg kemiksiz et büyükbaş 1/7 hisse 8.590,00 TL fiyatları ile satışta olacak. Kurbanlıkların yanı sıra A101'de bu hafta; ONVO 32' Uydu Alıcılı Led TV 2.499 TL, SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 8.799 TL, Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TL'den satışa sunulacak. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 15 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

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A101 15 Haziran 2023 Aktüel Ürün Kataloğu ile bu hafta satışa sunulacak ürünlerin fiyatları 15 Haziran ile 21 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Şimdi A101 15 Haziran 2023 Aktüel Kataloğu ile gelecek ürünlerin listesini ve devamında A101 10 Haziran 2023 Hafta Sonu Kataloğu ile gelecek fırsat ürünlerini listeleyelim. Aşağıda yer alan ürün listelerinin devamında ise kampanyaya ait en net broşürleri sizlere sunacağız. A101 tarafından yayınlanan tüm aktüel ürün kataloglarına her zaman en detaylı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz.

Hemen A101 15 Haziran 2023 Aktüel Ürünler Kataloğu ile satışa sunulacak olan aktüel ürünleri ve bu ürünlere ait fiyatları listeleyelim;

Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 11.999 TL

ONVO 65" Ultra HD Android Smart Led Tv 10.499 TL

Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 7.999 TL

ONVO 32" Uydu Alıcılı Led Tv 2.499 TL

Flavel Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 8.599 TL

SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 8.799 TL

Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TL

ONVO Yağsız Fritöz Airfryer 2.299 TL

Philips Cyclone Süpürge 2.499 TL

Homend Royaltea Çay Makinesi 599 TL

Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 999 TL

Kiwi Döner Başlıklı Saç Şekillendirici 399 TL

Kiwi Çubuk El Blender'ı 229 TL

Fakir Extrim Saç Sakal Kesme Makinesi 279 TL

Aprilla Saç Kesme Makinesi 189 TL

Kiwi 4'ü 1 Arada Şarjlı Doğrayıcı Dilimleyici 249 TL

Tecno Pova Neo 2 Cep Telefonu 4.999 TL

Reeder P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu 2.599 TL

Xiaomi Buds 3 Lite Bluetooth Kulaklık 349 TL

Motivasyon Matarası 800ml 39,95 TL

Manuel Doğraıcı 640cc 64,95 TL

Matara 500cc 22,95 TL

Cam Kahve Bardağı 550ml 12,95 TL

APEC 49.4 CC Benzinli Moped 19.490 TL

Mikser Sürahi 69,95 TL

JWIN SDP-90 88 Tuşlu Piyano 4.990 TL

Koltuk Takımı 6.850 TL

Katlanır Metal Karyola Yatak Seti 1.750 TL

Dolu Ranchero Römorklu Traktör 599 TL

Dolu 12V Akülü Araba 2.999 TL

26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 2.299 TL

Buldan Koltuk Örtüsü 79,95 TL

Kilim 100x200cm 149 TL

Çift Kişilik Baskılı Pike 145 TL

Plaj Hasırı 70x150cm 52,50 TL

Silk&Blue Bay Havlu Bel Boxer 37,95 TL

Silk&Blue Bayan Baskılı Slip 2'li 27,95 TL

Bay Polo Yaka Tişört 74,95 TL

Silk&Blue Bayan Desenli Yarım Kollu Şortlu Pijama Takımı 99,95 TL

Silk&Blue Bay Kolsuz Şortlu Pijama Takımı 89,95 TL

Silk&Blue Bayan Baskılı Tişört 59,95 TL

Silk&Blue Bay Baskılı Tişört 64,95 TL

JUNO Bayan Tek Toka Keçe Terlik 149,95 TL

JUNO Bay Poli Şeritli Çapraz Terlik 49,95 TL



