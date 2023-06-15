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Mayıs ayı bütçe sonuçları açıklandı 5 aylık bütçe açığı 263.6 milyar TL oldu

Mayıs ayı bütçe sonuçları açıklandı 5 aylık bütçe açığı 263.6 milyar TL oldu

Mayıs ayında bütçe 118 milyar 906 milyon TL fazla verirken mayıs sonu itibariyle bütçe açığı 263 milyar 590 milyon TL’ye geriledi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 72,9 artarak 549 milyar 424 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 147,7 artışla 430 milyar 518 milyon liraya ulaştı.

Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48,7 yükselerek 1 trilyon 612 milyar 124 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 95,4 artarak 1 trilyon 875 milyar 715 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi mayısta 118 milyar 906 milyon lira fazla verirken, ocak-mayıs döneminde ise 263 milyar 590 milyon lira açık verdi.

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