Ekrem İmamoğlu'nun yeni planı! İstanbul'u bırakmayacak, kendine Abdullah Gül bulacak

CHP'de genel başkanlık ısrarını sürdüren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni oyun planı belli oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul'u kendi elimizle neden AK Parti'ye verelim" çıkışı sonrası hazırlanan yeni plana göre, İmamoğlu genel başkan olmayacak, yerel seçime kadar kendi yerine başka bir ismi genel başkan yapacak. Yani AK Parti'nin ilk yıllarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Abdullah Gül'ün Başbakanlık koltuğuna oturması gibi.

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CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık ısrarı sürerken dün yapılan Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu zirvesinin üçüncüsünden de bir sonuç çıkmadı. Kılıçdaroğlu, "değişim" diye direnen İmamoğlu'na "Çalışma yapın getirin" dedi. Önümüzdeki hafta İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu tekrar baş başa görüşecek.

İstanbul'u kendi elleriyle teslim etmek...

Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık için yeni bir senaryo hazırlayıp devreye sokacağı belirtiliyor. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul'u kendi ellerimizle iktidara mı teslim edelim" barajını yıkmak için yeni bir senarya geliştirdi. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, “İmamoğlu, CHP liderliği için de olsa istifa ederek, İBB'yi kendi elleriyle AK Parti'ye teslim etmek istemiyor” dedi.

İmamoğlu'nun Abdullah Gül'ü kim olacak?

İmamoğlu ve ekibinin farklı senaryolar üzerinde durduğunu kaydeden Saymaz, şu ifadeleri kullandı: “Bir senaryoya göre ‘değişimi' kadro hareketi olarak tasarlıyor. Liderliği İmamoğlu yaparken, CHP'nin genel başkanlığını başka isim üstlenebilir. Bu senaryo AK Parti'nin kuruluşundaki Erdoğan- Gül formülünü andırıyor. Ancak İmamoğlu'nun Gül'ü kim olacak, o belli değil.”

Özgür Özel, Abdullah Gül olur mu?

İmamoğlu'nun Abdullah Gül'ünün Özgür Özel olacağını düşünmediğini belirten Saymaz, “Özel'in yalnız hareket etmediğini, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile hareket ettiğini biliyorum" deyip ekledi: "Özgür Özel, şartlar gerektirdiğinde, İmamoğlu ile hareket edebileceğini düşündürüyor.”

Oğuz Kaan Salıcı, Kılıçdaroğlu'na yakın

CHP'de Oğuz Kaan Salıcı'nın başını çektiği, Canan Kaftancıoğlu, Zeynel Emre ve Gökçe Gökçen'den oluşan bir ağırlık merkezi olduğunu belirten Saymaz, parti içindeki ağır toplardan Oğuz Kaan Salıcı’nın liderlik gündemi hakkında kendisine herhangi bir açıklama yapmak istemediğini belirttiği yazısında, “Salıcı ve arkadaşları, Kılıçdaroğlu'ndan yana duruyor” izlenimini aktardı.