Dolarda yükseliş tam gaz! 15 Haziran 2023 Dolar-Euro son rakamlara bakın

Dolarda yükseliş hız kesmedi, Euro'da da durum aynı... 15 Haziran 2023 haftanın yeni işlem gününde dolar ve euro alış-satış fiyatları merak ediliyor.Abone ol
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 23,6700'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro /TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 25,6080'de bulunurken, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 29,9360'tan satılıyor.
Dolar endeksi 103,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0820 seviyesinde bulunuyor.
Analistler ne diyor?
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutmasının ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.