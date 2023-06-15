FETÖ'nün medya yapılanması davası; Atilla Taş hakkında istenen ceza belli oldu!

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada yeniden yargılanan Atilla Taş hakkında mütalaa açıklandı. Savcılık, Taş’ın 2 yıldan 4 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada hakkındaki karar bozulan ve dosyası ayrılan sanık Atilla Taş’ın yeniden yargılanmasına devam edildi. İstanbul 25.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Atilla Taş katılmazken sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşma esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Atilla Taş’ın ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından toplamda 2 yıldan 4 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık avukatı savunmasında, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına savunmasını hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin görülen ve 25 sanığın yargılandığı dava 8 Mart 2018'de karara bağlanmıştı. Tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın beraatine karar veren mahkeme heyeti, firari sanıklar Bülent Ceyhan, Emre Soncan ve Said Sefa'nın dosyasının ayrılmasına hükmetmişti. Mahkeme, sanıklar Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Seyid Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Oğuz Usluer, Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun ‘anayasayı ihlal' suçundan beraatine karar vermişti.

Sanık Atilla Taş'ı ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum eden mahkeme, sanık Murat Aksoy'u aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapse çarptırdı ve iki sanık hakkında da imza şeklinde adli kontrol kararının kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağının ise devam etmesine hükmetti. Heyet, sanıklar Abdullah Kılıç, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Yakup Çetin ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nu ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırmıştı. Sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammet Sait Kulaoğlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus ve Davut Aydın ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7'şer yıl 6'şar ay hapse mahkum edilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise istinaf başvurularını 24 Ekim 2018'de karara bağlayarak, usul ve esasa ilişkin aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine ve 19 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini tamamlayarak 6 Mart'ta kararını açıklamıştı. Kararda, tutuklu sanıklar Abdullah Kılıç, Hanım Büşra Erdal, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç ve Ufuk Şanlı'nın hakkındaki işlemlerin kanuna uygun yapıldığını kaydederek, hükümlerini onamıştı.

Sanıklar Ahmet Memiş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Azmi Kalyoncu, Ali Akkuş ve Atilla Taş yönünden hükümlerinin bozulmasına karar veren Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ali Akkuş'un adli kontrol uygulanarak tahliyesine karar vermişti.

Atilla Taş'ın dosyası ayrılmıştı

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamı doğrultusunda tutuklu sanıklar Ahmet Memiş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın tahliyesine karar vermişti. 17 Şubat 2022’de ise Yargıtay’ın 8 sanık yönünden bozmasının ardından yeniden görülmesine başlanan FETÖ’nün medya yapılanması davasında, sanık Atilla Taş’ın dosyası ayrılmıştı.