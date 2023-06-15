BIST 5.415
DOLAR 23,67
EURO 25,70
ALTIN 1.472,37
HABER /  DÜNYA

Ünlü komedyene cinsel saldırı davası! 9 kadın daha...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ünlü komedyene cinsel saldırı davası! 9 kadın daha...

ABD'de, cinsel saldırı suçlarından hapis yattıktan sonra hakkında verilen mahkumiyet kararı bozularak serbest bırakılan komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby (85) hakkında cinsel saldırı iddiasıyla yeni bir dava açıldı.

Abone ol

Cosby'nin “güç ve şöhretini" kullanarak kendilerini mağdur ettiğini iddia eden 9 kadın Nevada'daki federal mahkemede Cosby hakkında cinsel saldırı iddiasıyla yeni bir dava açtı.

Dava dilekçesinde, söz konusu 9 kadının 1979-1992'de Las Vegas, Reno ve Lake Tahoe'da bulunan ev, soyunma odaları ve otellerde uyuşturucuya maruz bırakıldığı ve saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Cosby, 60'tan fazla kadın tarafından tecavüz, cinsel saldırı ve cinsel tacizle suçlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Turizmde yeni trend "kruvaziyer gemi seyahati"
Turizmde yeni trend "kruvaziyer gemi seyahati"
FETÖ'nün medya yapılanması davası; Atilla Taş hakkında istenen ceza belli oldu!
FETÖ'nün medya yapılanması davası; Atilla Taş hakkında istenen ceza belli oldu!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda
İstanbulkart'ta yeni dönem başlıyor milyonları yakından ilgilendiren karar
İstanbulkart'ta yeni dönem başlıyor milyonları yakından ilgilendiren karar
Dolarda yükseliş tam gaz! 15 Haziran 2023 Dolar-Euro son rakamlara bakın
Dolarda yükseliş tam gaz! 15 Haziran 2023 Dolar-Euro son rakamlara bakın
Adana'da ilginç olay: Genç kadın arabanın tavanına çıktı, dans etti! O anlar saniye saniye kamerada
Adana'da ilginç olay: Genç kadın arabanın tavanına çıktı, dans etti! O anlar saniye saniye kamerada
Mayıs ayı bütçe sonuçları açıklandı 5 aylık bütçe açığı 263.6 milyar TL oldu
Mayıs ayı bütçe sonuçları açıklandı 5 aylık bütçe açığı 263.6 milyar TL oldu
Engelli aylığı ve yaşlı aylığına zam gelecek mi? Temmuz Engelli aylığı ve yaşlı aylığı ne zaman ödenecek?
Engelli aylığı ve yaşlı aylığına zam gelecek mi? Temmuz Engelli aylığı ve yaşlı aylığı ne zaman ödenecek?
Ekrem İmamoğlu'nun yeni planı! İstanbul'u bırakmayacak, kendine Abdullah Gül bulacak
Ekrem İmamoğlu'nun yeni planı! İstanbul'u bırakmayacak, kendine Abdullah Gül bulacak
Diyarbakır'da ortalık karıştı! Arazi kavgasında kan aktı 8 ölü var
Diyarbakır'da ortalık karıştı! Arazi kavgasında kan aktı 8 ölü var
Yardım fonu için ayrılan paradan 280 milyar dolar çalındı
Yardım fonu için ayrılan paradan 280 milyar dolar çalındı