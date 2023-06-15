Ünlü komedyene cinsel saldırı davası! 9 kadın daha...

ABD'de, cinsel saldırı suçlarından hapis yattıktan sonra hakkında verilen mahkumiyet kararı bozularak serbest bırakılan komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby (85) hakkında cinsel saldırı iddiasıyla yeni bir dava açıldı.

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Cosby'nin “güç ve şöhretini" kullanarak kendilerini mağdur ettiğini iddia eden 9 kadın Nevada'daki federal mahkemede Cosby hakkında cinsel saldırı iddiasıyla yeni bir dava açtı.

Dava dilekçesinde, söz konusu 9 kadının 1979-1992'de Las Vegas, Reno ve Lake Tahoe'da bulunan ev, soyunma odaları ve otellerde uyuşturucuya maruz bırakıldığı ve saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Cosby, 60'tan fazla kadın tarafından tecavüz, cinsel saldırı ve cinsel tacizle suçlanıyor.