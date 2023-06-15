BIST 5.415
DOLAR 23,67
EURO 25,70
ALTIN 1.472,37
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Robocube Off-Season 2023 Robot Yarışması başlıyor

Robocube Off-Season 2023 Robot Yarışması başlıyor

Geleceğin teknolojisi ve inovasyonunu bir araya getirecek Robocube Off-Season 2023 Robot Yarışması, Teknopark İstanbul öncülüğünde 19-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul, Cube Incubation ve Intechne Robotik Teknolojilerinin öncülüğünde gerçekleşecek yarışma için geri sayım başladı.

19-20-21 Haziran tarihlerinde Pendik Kurtköy Spor Salonu'nda düzenlenecek etkinlik, geleceğin teknolojisi ve inovasyonunu bir araya getirecek.

Robocube Off-Season'da robot teknolojisi tutkunları, öğrenciler ve teknoloji meraklıları benzersiz becerilerini sergileme fırsatı bulacak. Charged Up temasıyla gerçekleşecek yarışmada lise öğrencileri, otonom görevler, sürücü kontrolündeki görevler ve dengeleme gibi çeşitli zorluklarla karşılaşacak.

Bottobo, İstanbul Gedik Üniversitesi, Armelsan Savunma, Pendik Belediyesi, Yalova Teknopark ve Yalova Organize Sanayi, Rise-X ve Adente sponsorluğunda gerçekleşecek Robocube Off-Season Robot Yarışması, katılımcılara bilgi ve deneyim paylaşımı için önemli bir platform sunuyor.

Alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek yarışmanın ödülleri, "Girişimcilik", "Mühendislikte Mükemmellik", "Etki ve Duyarlı Profesyonellik" gibi çeşitli kategorilerde dağıtılacak.

Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi "www.robocubeoffseason.org" adresinden alınabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Altaylı, İsmail Saymaz'ı topa tuttu! Eda Ece'yi linç etmek için acelen ne?
Fatih Altaylı, İsmail Saymaz'ı topa tuttu! Eda Ece'yi linç etmek için acelen ne?
Ünlü komedyene cinsel saldırı davası! 9 kadın daha...
Ünlü komedyene cinsel saldırı davası! 9 kadın daha...
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Turizmde yeni trend "kruvaziyer gemi seyahati"
Turizmde yeni trend "kruvaziyer gemi seyahati"
FETÖ'nün medya yapılanması davası; Atilla Taş hakkında istenen ceza belli oldu!
FETÖ'nün medya yapılanması davası; Atilla Taş hakkında istenen ceza belli oldu!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda
İstanbulkart'ta yeni dönem başlıyor milyonları yakından ilgilendiren karar
İstanbulkart'ta yeni dönem başlıyor milyonları yakından ilgilendiren karar
Dolarda yükseliş tam gaz! 15 Haziran 2023 Dolar-Euro son rakamlara bakın
Dolarda yükseliş tam gaz! 15 Haziran 2023 Dolar-Euro son rakamlara bakın
Adana'da ilginç olay: Genç kadın arabanın tavanına çıktı, dans etti! O anlar saniye saniye kamerada
Adana'da ilginç olay: Genç kadın arabanın tavanına çıktı, dans etti! O anlar saniye saniye kamerada
Mayıs ayı bütçe sonuçları açıklandı 5 aylık bütçe açığı 263.6 milyar TL oldu
Mayıs ayı bütçe sonuçları açıklandı 5 aylık bütçe açığı 263.6 milyar TL oldu
Engelli aylığı ve yaşlı aylığına zam gelecek mi? Temmuz Engelli aylığı ve yaşlı aylığı ne zaman ödenecek?
Engelli aylığı ve yaşlı aylığına zam gelecek mi? Temmuz Engelli aylığı ve yaşlı aylığı ne zaman ödenecek?
Ekrem İmamoğlu'nun yeni planı! İstanbul'u bırakmayacak, kendine Abdullah Gül bulacak
Ekrem İmamoğlu'nun yeni planı! İstanbul'u bırakmayacak, kendine Abdullah Gül bulacak