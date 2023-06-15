İskenderun'da konteyner taleplerinin yüzde 85'i karşılandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 3 bin 388 konteyner talebinden 2 bin 865'i karşılandı.

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İskenderun'da evi yıkılan veya ağır hasar alan depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için çalışmalar sürüyor.

Depremlerin ardından AFAD koordinasyonunda kurulan çadır kentlere yerleşen depremzedeler, kurulumu tamamlanan konteynerlere geçiyor.

Konteyner kurma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü İskenderun'da, depremzedeler sosyal donatıların yer aldığı yeni yaşam alanlarına yerleştiriliyor.

Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, AA muhabirine, depremin ilk anından itibaren devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini, sahadaki çalışmalara özel sektörün yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve vakıfların destek verdiğini anlattı.

İlçedeki 38 bin 159 binanın 5 bin 634'ünün yıkıldığını, ağır veya orta hasar gördüğünü belirten Demiryürek, şöyle devam etti:

"Bu 5 bin 634 binada toplam 27 bin 316 bağımsız bölüm oturulamaz vaziyettedir. Bu bağımsız bölümden depo, dükkan, iş yeri gibi benzeri kısımlar çıktıktan sonra müracaatları aldığımızda 17 bin 363 hane sahibi, AFAD'ın Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi üzerinden müracaatta bulunmuştur. Bu müracaatlar neticesinde, 13 bin 975 vatandaşımız kira yardımı yapılmasını isterken, 3 bin 388 vatandaşımız ise konteyner talep etmiştir. Bu hafta açacağımız konteyner kentlerle beraber İskenderun'da 3 bin 388 vatandaşımızın konteyner talebinin tamamı karşılanmış olacak."

13 konteyner kentte yaşam başladı

Şu anda ilçede 13 konteyner kentte yaşamın başladığına işaret eden Demiryürek, "Her geçen gün sosyal donatı alanlarını da tamamlıyoruz. Vatandaşlarımızın burada daha iyi şartlarda barınmaları, yaşamlarını sürdürülebilmeleri adına hep beraber gayretimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Demiryürek, ilçede Türkiye-Güney Kore Parlamentolararası Dostluk Grubunun 450 ve KKTC'nin de 500 konteyner kurma çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi.

Şu ana kadar konteyner talebinin yüzde 85'ini karşıladıklarını vurgulayan Demiryürek, bu hafta açılacak 2 konteyner kentle taleplerin tamamının karşılanacağını dile getirdi.

Bölgede 112 istasyonunun kurulması için çalışmaların devam ettiğini belirten Demiryürek, "Konteyner kentlerimizde kütüphaneler, kadın destek merkezleri, yüzme havuzları, halı sahalar gibi sosyal yaşama destek sağlayacak ünitelerimiz mevcut. İnşallah bundan sonra buraların standardını yükseltmek, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.