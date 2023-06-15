BIST 5.416
DOLAR 23,67
EURO 25,69
ALTIN 1.472,65
HABER /  EKONOMİ

Çorum'da KOSGEB'den 52 işletmeye 67 milyon 906 bin lira destek

Çorum'da KOSGEB'den 52 işletmeye 67 milyon 906 bin lira destek

ÇORUM KOSGEB İl Müdürü Halit Sıdık Tonkuş, KOSGEB'in KOBİ Gelişim Destek (KOBİGEL) Programı kapsamında kentte 52 işletmeye 67 milyon 906 bin 549 lira destek verileceğini söyledi.

Abone ol

Halit Sıdık Tonkuş, il müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren KOSGEB İl Müdürlüğünün kısa süre önce Çorum Valiliği ek binasına taşındığını belirten Tonkuş, vatandaşların KOSGEB ile ilgili her türlü iş ve işlemi için Gazi Caddesi'ndeki yeni hizmet binasına gelebileceklerini dile getirdi.

Kütahya KOSGEB İl Müdürlüğü görevini yürütürken şubat ayında Çorum'a atandığını bildiren Tonkuş, göreve başladıktan sonra KOBİGEL başta olmak üzere kurumun sağladığı desteklerle ilgili çalışmalara ağırlık verdiğini kaydetti.

Tonkuş, KOBİGEL Programı'na başvuran 56 işletmeden 52'sinin destek almaya hak kazandığını vurgulayarak, "52 işletme için kuruldan geçen tahmini destek miktarı, 67 milyon 906 bin 549 liradır. Çorum İl Müdürlüğümüz, başvuru sayısına oranla verilen teşvik miktarında Türkiye genelinde ön sıralarda yer almaktadır." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da tarımda üretici fiyatları 2 yıl sonra ilk kez düştü
Almanya'da tarımda üretici fiyatları 2 yıl sonra ilk kez düştü
YKS'ye girecek gençlerin ailelerine stres uyarısı!
YKS'ye girecek gençlerin ailelerine stres uyarısı!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
İskenderun'da konteyner taleplerinin yüzde 85'i karşılandı
İskenderun'da konteyner taleplerinin yüzde 85'i karşılandı
Rüşvet davasında karar! CZN Burak'ın annesine hapis cezası verildi
Rüşvet davasında karar! CZN Burak'ın annesine hapis cezası verildi
Hakkari'de 31 gözaltı! Aralarında polisler ve gümrükçüler de var!
Hakkari'de 31 gözaltı! Aralarında polisler ve gümrükçüler de var!
19 yeni il önerisi AK Parti hazırlıklara başladı! 8 kriter var
19 yeni il önerisi AK Parti hazırlıklara başladı! 8 kriter var
AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri, Şuşa'da buluştu
AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri, Şuşa'da buluştu
Robocube Off-Season 2023 Robot Yarışması başlıyor
Robocube Off-Season 2023 Robot Yarışması başlıyor
Fatih Altaylı, İsmail Saymaz'ı topa tuttu! Eda Ece'yi linç etmek için acelen ne?
Fatih Altaylı, İsmail Saymaz'ı topa tuttu! Eda Ece'yi linç etmek için acelen ne?
Ünlü komedyene cinsel saldırı davası! 9 kadın daha...
Ünlü komedyene cinsel saldırı davası! 9 kadın daha...
Turizmde yeni trend "kruvaziyer gemi seyahati"
Turizmde yeni trend "kruvaziyer gemi seyahati"