Öğretmen il içi atama başvuruları başladı! İl içi öğretmen ataması nasıl yapılır?

Öğretmen atama takvimi il içi öğretmen atama başvurularının başlamasının ardından en çok emrak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, öğretmen atama sonuçları ne zaman başlayacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından açıklanan il içi atama takvimi...

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Öğretmen il içi atama başvuruları 13 Haziran'da başladı. Başvuruların başlamasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. MEB tarafından başvuru takvimi açıklandı. İşte öğretmen il içi atama sonuçları takvimi...

Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin 2023 yılı yer değiştirme takvimi yayımlandı.

Buna göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak, yerleştirme sonuçları ise valiliklerce 20 Temmuz'da ilan edilecek.

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları ise 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 7-14 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 17-21 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.