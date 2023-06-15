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Fethiye'de okulun işlettiği plaja Mavi Bayrak verildi

Fethiye'de okulun işlettiği plaja Mavi Bayrak verildi

MUĞLA'nın FETHİYE ilçesinde okulun işlettiği, liselilerin çalışarak mesleğe hazırlandığı plaja "Mavi Bayrak" verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

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Büyük Samanlık Koyu'nu işletme hakkı 4 yıl önce Kaymakamlıkla yapılan protokolle 20 yıllığına Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verildi.

Lise öğrencilerinin usta öğreticiler gözetiminde çalışmaya başladığı plaj, geçen yılın ardından yeniden Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Plajda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, ilçenin turizmde marka olma yolunda sağlam adımlarla ilerlediğini söyledi.

Fethiye'nin, Türkiye'de "turizm" denilince ilk akla gelen yerlerden olduğunu belirten Karaman, "İlçede birçok nokta hem yerli hem yabancı turistlerimizin hafızalarına kazınıyor. Dolayısıyla turizmi markalaştırma, 4 mevsime yayma noktasında hep beraber tüm kurumlarımızla çaba sarf ediyoruz." dedi.

Karaman, Büyük Samanlık Plajı'nın, öğrencilerin eğitimlerini en iyi şekilde uygulamalı alması dolayısıyla da önemli olduğunu dile getirdi.

Plajın yeniden Mavi Bayrak almasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karaman, "Hem buraya gelen vatandaşlarımız memnun ayrılacak hem de burada eğitim gören öğrencilerimiz ileriye dönük tecrübeli bir şekilde buradan yola çıkacak. Bunları göz önünde bulundurarak tüm Fethiyeli hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Halkımızı buraya sahip çıkması, koruyarak kullanmaları noktasında buraya davet ediyoruz. Çünkü değerli bir yer. Bu değerli alanı hep beraber koruyup kullanacağız." diye konuştu.

Mavi Bayrak çekme törenine, protokol üyelerinin yanı sıra Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde tedavi gören engelliler, ellerinde "Çevreyi hor gören geleceğini zor görür", "Doğa-Dünya temiz nefes" ve "Çevreyi bekçi ile değil akıl ve sevgi ile koru" yazılı dövizlerle katıldı.

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