PFDK Kayserispor'a yine para cezası verdi

2022-2023 futbol sezonunda defalarca kez Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve para cezasına maruz kalan Kayserispor, yine ceza aldı.

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Ligin son hafta maçı olan Sivasspor-Kayserispor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ceza geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, “Kayserispor Kulübünün, 06.06.2023 tarihinde oynanan Sivasspor-Kayserispor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 70.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Kuzey Tribün A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet çerçevesindeki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi” ifadesi paylaşıldı.