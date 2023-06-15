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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal HDP'ye sahip çıktı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal HDP'ye sahip çıktı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, ""MHP, AK Parti, CHP ne kadar meşruysa Yeşil Sol Parti, HDP, o kadar meşrudur." dedi.

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Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Şanlıurfa'nın sorunlarını dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binaların uyuşturucu çeteleri tarafından mesken edinildiğini söyleyen Tanal, bu binaların yıkımının yapılmasını istedi. Tanal, gençleri uyuşturucudan korumak için ilde kütüphaneler ve spor merkezleri yapılmasını talep etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tanal, seçim öncesinde cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP ve diğer siyasi partilere "Cumhur İttifakı tarafından 'terörist' denildiğini" belirterek, "MHP, AK Parti, CHP ne kadar meşruysa Yeşil Sol Parti, HDP, o kadar meşrudur." diye konuştu.

Yeşil Sol Partiden Meclis Başkanvekili bulunduğunu, komisyonlarda üyeleri olduğunu anlatan Tanal, "Sizin gibi düşünmüyor, size oy vermiyor diye toplumu ayrıştıramazsınız." dedi.

CHP'de yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Tanal, kongre sürecinin başladığını anımsatarak, "CHP'de bir lider sultası yoktur, bir korku imparatorluğu yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Tanal, CHP'nin değişime, dönüşüme inanan bir parti olduğunu kaydetti.

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