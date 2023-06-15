Masterchef Serhat neden yeni sezonda yok ne oldu? Masterchef Serhat Doğramacı kimdir?

Masterchef All Star 2023 yeni sezonu ile başladı. Finalistler ve eski yarışmacıların olduğu Masterchef'te Serhat'ı göremeyenler merak etti. Geçen yılın şampiyonu olan Masterchef Serhat nerede, neden yok? Serhat Doğramacı Masterchef 2023'te olmayacak mı? Serhat Doğramacı kimdir?

Abone ol

En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yaptı. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Serhat Doğramacı, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Serhat Doğramacı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte merak edilenler...

Serhat Doğramacı kimdir?

23 yaşında olan Serhat Doğramacı yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Serhat Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir aşçılık yapıyor. Amerika ve Almanya'da çalışan MasterChef'in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümününde okudu. Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdüren yarışmacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazanmıştır.