Masterchef Mustafa kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Aydın dükkanı nerede?

Masterchef All Star 2023 yeni sezonu ile başladı. Masterchef'te ana kadroya girmek için yarışan isimlerden biri de Mustafa Aydın oldu. Kadıköy'de sokak lezzetleri sattığı bir dükkanı olan Masterchef Mustafa'nın dükkanın adı musto Barq. Peki kimdir Mustafa Aydın, kaç yaşında, aslen nereli?

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MasterChef All Star için geri sayım başladı. Yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yarışmacılar da netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda MasterChef yeni sezonda yarışacak olan MasterChef Mustafa Aydın hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, "MasterChef Mustafa Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" İşte MasterChef Mustafa Aydın biyografisi...

36 yaşında olan Mustafa Aydın, İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Şef adında bir köpeği var. Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı. İtalyan mutfağı ve İngiliz mutfaklarında çalıştı. Şu an Güney Amerika uzak doğu mutfağında çalışıyor. Farklı mutfakları öğrenmek ve kendini geliştirmek için uğraşıyor.