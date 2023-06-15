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Kılıçdaroğlu geri adım attı: CHP'de örgüt bilmecesi çözüldü! O isim göreve getirildi...

Kılıçdaroğlu geri adım attı: CHP'de örgüt bilmecesi çözüldü! O isim göreve getirildi...

Kemal Kılıçdaroğlu parti örgütlerini kendisine bağlama fikrinden vazgeçti. Parti Meclisi üyesi olmadığı için genel başkan yardımcılığı görevine getiremediği Engin Özkoç’u, danışman olarak Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı pozisyonuna atadı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra istifalarını sunan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin yerine yeni isimleri atadı. MYK’da kendisiyle birlikte 18 olan üye sayısını 15’e düşüren Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gibi parti örgütlerini kendisine bağladı. Ancak kararı tepki çekince geri adım attı.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, CHP lideri, kendisine en yakın isimlerden Engin Özkoç'u, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı pozisyonuna atadı.

Özkoç’a her bölgeden bir ismin bağlanması ve bu isimlerin bölgelerdeki teşkilatların yenilenmesi için görev yapması bekleniyor.

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