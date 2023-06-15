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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli yakalandı!

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli yakalandı!

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı, 2'si serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda suçtan aranması bulunanlara yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

Aramalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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