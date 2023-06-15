Masterchef Kıvanç Ermiş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kıvanç Ermiş ne iş yapıyor?

MasterChef All Star yeni sezona büyük bir süprizle dönüyor. All Star konsepti ile yarıştığı dönemlere damga vurmuş isimler yeni sezonda tekrar bir araya geliyor. 14 Haziran Çarşamba günü ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak olan MasterChef All Star’da Kıvanç Ermiş de yer alıyor. İşte, Kıvanç Ermiş hakkında merak edilen bilgiler…

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TV8’in en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef sezona bomba gibi giriyor. All Star formatıyla ekranlara dönecek olan yarışmada pek çok ün yapmış isim yer alıyor. Bunlardan biri de mutfakta gösterdiği yetenekler ve yaratıcılığı ile ön plana çıkan Kıvanç Ermiş. Peki, Kıvanç Ermiş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

Kıvanç Ermiş kimdir?

Kıvanç Ermiş 16 Mayıs 1995 Bodrum doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Bodrum'da tamamladı. Ailesinin Bodrum'da işletmesi var. Küçüklüğünden beri mutfağa hep ilgisi olduğunu belirten Kıvanç, insan ilişkilerine de önem veriyor. Basketbol hayatında büyük bir yer kaplıyor. Lise öğrenimi için Antalya'ya gitti ve lise son sınıfta büyük bir sakatlık geçirdi ve sporu bırakma kararı aldı.