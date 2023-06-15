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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! Cevdet Yılmaz'dan flaş açıklamalar

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! Cevdet Yılmaz'dan flaş açıklamalar

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya kurul üyesi olmamasına rağmen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı. Toplantı sonrası Yılmaz'dan enflasyon mesajı geldi.

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Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı saat 10.00'da başladı. Toplantıda ekonomi yönetimi tam kadro yer aldı. TRT Haber'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu ve şunları kaydetti:

"Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz.

Eylülde paylaşacağımız Orta Vadeli Programla kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek, kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz. Bir yandan depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız."

Hafize Gaye Erkan da katılıyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında dikkat çeken bir isim daha hazır bulunuyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da ilk toplantıda yer aldı. Merkez Bankası Başkanı normalde kurul üyesi değil. 

Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de toplantıda yer aldı.

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