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Masterchef Onur Dursun kaç yaşında, kimdir? Masterchef Onur ne iş yapıyor?

Masterchef Onur Dursun kaç yaşında, kimdir? Masterchef Onur ne iş yapıyor?

MasterChef All Star 2023'te yarışan Onur Dursun hakkında araştırmalar başladı. Asıl mesleği sağlık görevlisi olan MasterChef Onur Dursun, 2019'da yarışmıştı. Dikkat çeken ifadeleriyle yarışmaya damga vuracak adaylardan olan Onur Dursun kimdir? MasterChef Onur nerelii, kaç yaşında? İşte detaylar...

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2023 MasterChef All Star yeni sezon başlıyor. Bu yıl Masterchef ana kadroya girmek için her bölümde 5 yarışmacı seçilecek. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri de MasterChef Onur oldu. MasterChef Onur Dursun kaç yılında yarıştı merak ediliyor. Peki, MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Onur Dursun hangi yıl yarıştı, nerede çalışıyor?

MasterChef Onur Dursun kimdir?

MasterChef Onur Dursun 24 yaşında ve İzmirlidir. Onur Dursun, MasterChef'te 2019 yılında yarışmıştı. Daha önce İzmir'de sağlık görevlisi olarak çalışan Onur Dursun yarışmaya katıldığı yıl, ' Bu yılın MasterChef'i Hasankaleli Onur olacak' ifadelerini kullanarak yarışmaya başlamadan önce iddialı bir aşçı olduğunu dile getirmişti. Onur Dursun yarışmadan sonra bir yandan sağlık görevlisi olarak kariyerine devam ederken, diğer yandan yemeklerini sosyal medyasından hayranlarıyla paylaşıyor. Onur Dursun 2023 yılında Yemekteyiz programına da katılmıştı.

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