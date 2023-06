Masterchef Kıvanç Karadeniz kaç yaşında, kimdir? Kıvanç Karadeniz nerede çalışıyor?

Masterchef All Star 2023 yeni sezonu ile başladı. Masterchef'te ana kadroya girmek için yarışan isimlerden biri de Kıvanç Karadeniz oldu. MasterChef Kıvanç yaşı, mesleği, hayatı ve biyografisi ile gündemde en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı.

MasterChef All Star yeni sezona büyük bir süprizle dönüyor. All Star konsepti ile yarıştığı dönemlere damga vurmuş isimler yeni sezonda tekrar bir araya geliyor. 14 Haziran Çarşamba günü ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak olan MasterChef All Star’da Kıvanç Karadeniz de yer alıyor. İşte, Kıvanç Karadeniz hakkında merak edilen bilgiler…

Kıvanç Karadeniz kimdir?

Denizli'de dünyaya gelen Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı.

Ancak aklında her zaman çocukluktan bu yana hayalini kurduğu aşçılık mesleği olduğunu anlatan MasterChef Türkiye Kıvanç Karadeniz, özel bir yemek akademisinde aşçılık eğitimi aldığını söyledi.

8 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan 32 yaşındaki yarışmacı, İstanbul Yeniköy'de bir restoranda yardımcı mutfak şefi olarak çalışıyor.

2022 sezonunda yarışan MasterChef Kıvanç, ilk iki turda yaptığı başarılı yemekler ile üçüncü tura kadar hız kesmeden çıktı.

4 ay boyunca MasterChef için hazırlık yaptığını belirten Kıvanç Karadeniz, yarışmaya mesleğe yeni katılacaklara ilham olmak için katıldığını söylemişti.