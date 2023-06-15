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İsviçre'de alçak pankart! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar, İsviçreli büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı!

İsviçre'de alçak pankart! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar, İsviçreli büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı!

İSVİÇRE'nin Zürih kentinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan alçak gösteri düzenlendi. "Kill Erdoğan" (Erdoğan'ı öldürün) pankartı açan PKK yandaşları, Türk bayrağını ve Erdoğan'a benzetilmiş bir kuklayı da ateşe verdi. Skandal sonrası İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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Dün İsviçre'nin Zürih kentinde terör örgütü PKK yandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan alçak bir gösteri düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzettikleri kuklayı ve Türk bayrağını yakan PKK yandaşları, İngilizce "Kill Erdoğan" (Erdoğan'ı öldürün) pankartı açtı. İsviçre polisi ise, rezil eylemin bilgileri dışında gerçekleştiğini savundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 14 Haziran günü Zürih’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan maket yakma ve pankart açma olayının olduğunun öğrenilmesi üzerine İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, bu sabah Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

"Kabul edilemez, müsaade etmeyin"

Görüşmede, Büyükelçi Ruch’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanırken bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılmasının talep edildiği öğrenildi.

"Erdoğan'ı öldürün" pankartı açanlara beraat kararı verilmişti

İsviçre'nin başkenti Bern'de Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda 25 Mart 2017'de düzenlenen "Hayır" mitinginde, siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı.

Pankartı açan sanıklar hakkında dava açılmıştı. 18 Ocak 2022'de başlayan davada, hakim 4 sanık hakkında 9 Mart'ta beraat kararı vermişti.

Ağustos 2022'de Bern Başsavcılığı Sözcüsü, Bern Bölge Mahkemesinde görülen davada, 4 sanık hakkında martta alınan beraat kararına itiraz edilerek Yargıtaya temyiz başvurusu yapıldığını açıklamıştı.

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