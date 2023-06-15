Diyarbakır'da ortalık karıştı! Arazi kavgasında kan aktı 9 ölü var

DİYARBAKIR'dan son gelen haber feci... Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Öte yandan tartışma sonrası ateşe verilen tarlada çıkan yangın büyüdü ve helikopter destekli müdahale devam ediyor. İşte olaya ilişkin detaylar...

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

9 ölü var

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan biri, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

3 savcı görevlendirildi

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 savcı görevlendirildi.

Ekipler bölgede önlem aldı

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde, yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgada yangın çıkan tarlaya helikopter destekli müdahale



Tartışma sonrası buğday ekili arazinin ateşe verilmesiyle itfaiye ekiplerince kolluk kuvvetlerine ait helikopterin de desteğiyle arazideki yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 200 dönümlük bir arazi nedeniyle...

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AA muhabirine, arazi anlaşmazlığı kavgasının iki aile arasında çıktığını belirterek, "200 dönümlük bir arazi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız bölgeye gönderilen sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. Jandarma ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri aldı." dedi.