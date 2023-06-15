13 şehri çok kuvvetli vuracak telefonlara SMS gitti! Meteoroloji verilerine göre durum ciddi! AFAD'dan flaş açıklama...
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre 13 şehirde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. AFAD tarafından o şehirlerde yaşayan vatandaşlara SMS ile bilgilendirme yapıldı. Saatte 100 kilogram yağış beklenirken, sel, dolu ve fırtınaya karşı dikkatli olunması istendi. İşte turuncu alarm verilen şehirler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı son tahminlerin ardından AFAD tarafından bazı şehirlere uyarı geldi. ‘Turuncu’ uyarı yayınlanan şehirlerde bugün yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Saatte 100 kilogram yağış görülebilir
Uyarıya göre Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Perşembe akşam saatlerine kadar kuzeydoğu kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
AFAD'dan açıklama: Dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz
AFAD: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre;15 Haziran Perşembe günü;Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli,Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Turuncu yağış uyarısı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza #AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır.