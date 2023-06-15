13 şehri çok kuvvetli vuracak telefonlara SMS gitti! Meteoroloji verilerine göre durum ciddi! AFAD'dan flaş açıklama...

Saatte 100 kilogram yağış görülebilir

Uyarıya göre Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Perşembe akşam saatlerine kadar kuzeydoğu kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.