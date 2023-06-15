Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci yarın karne alacak.

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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında sona erecek eğitim yılı 12 Eylül 2022’de başladı. 2019 yılında başlayan ara tatil uygulaması bu yıl da sürerken, birinci dönemin ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönem ara tatili ise 17-20 Nisan 2023'te yapıldı.

6 Şubat’ta başlayan ikinci dönemin ardından yarın yaz tatiline kavuşacak olan öğrenciler, yaz boyu çeşitli etkinlikler yapacak. 5 Haziran’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan merkezi sınava giren öğrenciler ise sonuçlarını 26 Haziran’da öğrenecek.

Öğrenciler YKS’ye girecek

Okulların kapanmasının ardından 17-18 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gerçekleştirilecek. Lise son sınıf öğrencileri ve mezunların gireceği YKS'de birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da yapılacak. Sınava giren öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanması sonrası tercihlerini yaparak, ardından üniversiteye yerleşecek.

Yeni eğitim-öğretim yılı 11 Eylül’de başlayacak

Okulların kapanmasının ardından 3 ay tatil yapacak öğrenciler, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler, diğer öğrencilerden bir hafta önce uyum eğitimi alacak.

Yaz tatilinde öğretmenler gelişimlerini sürdürecek. Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yaz tatili süresince yapılacak.