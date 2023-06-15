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Robocube Off-Season 2023 robot yarışması Teknopark İstanbul öncülüğünde başlıyor

Robocube Off-Season 2023 robot yarışması Teknopark İstanbul öncülüğünde başlıyor

Geleceğin teknolojisi ve inovasyonunu bir araya getirecek Robocube Off-Season 2023 Robot Yarışması, Teknopark İstanbul öncülüğünde 19-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

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Teknopark İstanbul, Cube Incubation ve Intechne Robotik Teknolojileri'nin öncülüğünde gerçekleşecek olan Robocube Off-Season 2023 Robot Yarışması için geri sayım başladı. Pendik’te 19-20-21 Haziran tarihlerinde Pendik Kurtköy Spor Salonu’nda düzenlenecek olan heyecan dolu etkinlik, geleceğin teknolojisi ve inovasyonunu bir araya getirecek.

Robocube Off-Season’da robot teknolojisi tutkunları, öğrenciler ve teknoloji meraklıları benzersiz becerilerini sergileme fırsatı bulacak. Charged Up temasıyla gerçekleşecek olan yarışmada lise öğrencileri, otonom görevler, sürücü kontrolündeki görevler ve dengeleme gibi çeşitli zorluklarla karşılaşacak.

Bottobo, İstanbul Gedik Üniversitesi, Armelsan Savunma, Pendik Belediyesi, Yalova Teknopark ve Yalova Organize Sanayi, Rise-X ve Adente sponsorluğunda gerçekleşecek Robocube Off-Season Robot Yarışması, katılımcılara bilgi ve deneyim paylaşımı için önemli bir platform sunuyor. Alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek olan yarışmanın ödülleri, Girişimcilik, Mühendislikte Mükemmellik, Etki ve Duyarlı Profesyonellik gibi çeşitli kategorilerde dağıtılacak.

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