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Fatih Erbakan'dan 'LGBT' açıklaması: Meclis'te mücadele edeceğiz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fatih Erbakan'dan 'LGBT' açıklaması: Meclis'te mücadele edeceğiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Dış güçlerin önemli bir projesi LGBT sapkınlığının önlenmesi için Meclis'te mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Arnavutköy'de, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, muhtarlar, iş insanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Erbakan, ailenin yeni nesillerin sağlıklı nesiller olması için temel şart olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

Aileyi korumak için de Batı'dan, Avrupa'dan ithal aile ve sosyal politikalar alanındaki düzenlemelerin ıslah edilmesi gerekir. Yine ailenin, nesillerin korunması için eğitim sisteminin, müfredatın ıslah edilmesi gerekir. Eğitim sisteminin, müfredatın, ahlak ve maneviyat öncelikli bir şekilde yapılandırılması lazım.

Ahlaki ve manevi olgunluğun, kalkınmanın en önemli şartı olan aile müessesesinin korunması lazım. Aynı zamanda medyadaki aile yapımıza aykırı, ahlakı ifsat eden yayınların da ıslah edilmesi, aile yapımıza, tarihimize, kültürümüze uygun bir medyanın inşa edilmesi lazım.

Yeni dönemin en büyük felaketlerinden olan dış güçlerin önemli bir projesi LGBT sapkınlığının önlenmesi için Mecliste mücadele edeceğiz.

Ahlaki ve manevi kalkınmanın yanında maddi kalkınma için de gerekli adımların atılmasının önemini dile getiren Erbakan, TBMM'de takipçisi olacakları diğer konunun Türkiye'nin öncülüğünde yeni ve adil bir dünyanın kurulması için 57 Müslüman ülkenin bir araya geleceği "D-60" organizasyonun hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

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