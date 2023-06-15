BIST 5.488
DOLAR 23,68
EURO 25,89
ALTIN 1.486,16
HABER /  GÜNCEL

DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan'a 5 yıl hapis

DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan'a 5 yıl hapis

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, "devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Kamu güvenliği nedeniyle kapalı görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Metin Gürcan ile avukatları katıldı. Duruşmada, önceki celse dava dosyasına sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanık ve avukatlarına söz verildi.

Sanık Metin Gürcan, iddianamede gizli bilgi olduğu ileri sürülen içeriklerin daha önce faklı mecralarda kamuoyuyla paylaşıldığı tespitinin Savunma Sanayii Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT Başkanlığından gelen raporlardan da anlaşıldığını aktardı. Soruşturma kısmında 7 ay tutuklu kaldığını ifade eden sanık Gürcan, beraatını talep etti.

Sanık avukatlarının beyanını da alan mahkeme heyeti, ardından kararı açıkladı. Sanığın eylemlerinin "devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme heyeti, Gürcan'ı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar! 30 Kasım'a ertelendi...
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar! 30 Kasım'a ertelendi...
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Ameliyat olan Papa Franciscus yarın taburcu edilecek
Ameliyat olan Papa Franciscus yarın taburcu edilecek
TRT tabii’den iddialı bir dizi daha! Çekimleri tamamlandı, geri sayım başladı!
TRT tabii’den iddialı bir dizi daha! Çekimleri tamamlandı, geri sayım başladı!
Kahramanmaraş'ta deprem paniği! AFAD şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş'ta deprem paniği! AFAD şiddetini açıkladı
Türkiye'yi 5 ayda 299 binden fazla kruvaziyer yolcusu ziyaret etti
Türkiye'yi 5 ayda 299 binden fazla kruvaziyer yolcusu ziyaret etti
Mersin'de parkta bir erkek bebek bulundu
Mersin'de parkta bir erkek bebek bulundu
Konya’da başlayan karı-koca kavgası Antalya’da kaza ile son buldu! Kocasının elini ısırınca...
Konya’da başlayan karı-koca kavgası Antalya’da kaza ile son buldu! Kocasının elini ısırınca...
2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası başladı
2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası başladı
Laz Kızı Camdaki Kız'dan önce çok başkaymış! Eski halinden eser yok şimdi
Laz Kızı Camdaki Kız'dan önce çok başkaymış! Eski halinden eser yok şimdi
Gerçekten pes! Yol vermeyip ambulansı durdurdu, 'hasta mı var' diye sordu
Gerçekten pes! Yol vermeyip ambulansı durdurdu, 'hasta mı var' diye sordu