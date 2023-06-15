DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan'a 5 yıl hapis

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, "devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Kamu güvenliği nedeniyle kapalı görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Metin Gürcan ile avukatları katıldı. Duruşmada, önceki celse dava dosyasına sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanık ve avukatlarına söz verildi.

Sanık Metin Gürcan, iddianamede gizli bilgi olduğu ileri sürülen içeriklerin daha önce faklı mecralarda kamuoyuyla paylaşıldığı tespitinin Savunma Sanayii Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT Başkanlığından gelen raporlardan da anlaşıldığını aktardı. Soruşturma kısmında 7 ay tutuklu kaldığını ifade eden sanık Gürcan, beraatını talep etti.

Sanık avukatlarının beyanını da alan mahkeme heyeti, ardından kararı açıkladı. Sanığın eylemlerinin "devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme heyeti, Gürcan'ı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.