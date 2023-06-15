Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av sezonu açıldı

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden olan KONYA BEYŞEHİR Gölü'nde su ürünleri av yasağı sona erdi.

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İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Beyşehir Gölü kıyısındaki Jandarma Burnu mevkisinde düzenlenen programda, Konya'nın tarımda olduğu gibi su ürünleriyle de önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Konya'da 176 göl, gölet ve baraj bulunduğuna işaret eden Ergin, Beyşehir Gölü'nde 10 çeşit balığın ticari olarak avlanabildiğini belirtti.

Balıkçılığın sürdürülebilir olmasının kurallara bağlı avcılıkla mümkün olacağını vurgulayan Ergin, şunları kaydetti:

"Balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için öncelikle av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, endemik türlerin korunması, istilacı türlerin göl ve göletlerimizden uzak tutulması gerekmektedir. Ayrıca balıklara en az bir kez üreme imkanı verilmesi için 15 Mart-15 Haziran arası av yasağı uygulanmaktadır. Boy yasağı ise yıl boyu devam etmektedir. Beyşehir Gölü'nde avlanan sazan için avlanma boyu 40 santimetre, sudak için de 26 santimetre belirlenmiş olup bu boydan kısa balıkların avlanılması yıl boyu yasaktır."

"Bizim Beyşehir'deki endemik ve doğal türlerimizin sayısı 16'yı bulacak"

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü İç Sular Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Kaya da Beyşehir Gölü'ndeki zengin tür çeşitliliğine işaret ederek "Endemik türlerimiz var. Bizim henüz literatürümüze yeni girmiş Beyşehir'den iki tür tanımladığımızı da belirtmek istiyorum. Yakında yeni bir tür daha tanımlanacağını bildirmek istiyorum. Bizim Beyşehir'deki endemik ve doğal türlerimizin sayısı 16'yı bulacak." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından göl kenarında yeni av sezonunun açılışı için dua edildi, balıkçılar tarafından kurban kesildi.

Sonrasında bazı balıkçı tekneleri, temsili avlanmayı gösterebilmek için limanlarından hareket edip göl sularına açıldı.

Gölden çıkarılan pinter ve hayalet ağların da sergilendiği programda, Beyşehir Gölü'ndeki balıkçılık fotoğraflarından oluşan sergi de yer aldı.

Beyşehirli balıkçılar gece yarısından itibaren göl sularına açılarak yeni av sezonuna başlayacak.